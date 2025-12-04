В ГД предложили дать регионам право ограничивать численность трудовых мигрантов

Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким предложила дать регионам право самим определять численность трудовых мигрантов, вплоть до полного их запрета. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Когда отдельные районы наших городов превращаются в закрытые этнические анклавы, где действуют свои правила, чуждые нашей культуре и нормам, это перестает быть просто проблемой, переходя в ранг вызова государству», — указали авторы инициативы.

Введение такого закона, по их мнению, позволит регионам точечно реагировать на проблему, снижая уровень преступности и нагрузку на социальную инфраструктуру. Проект направили на заключение правительства.

В ноябре президент Владимир Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов. Теперь работодатель сможет избавляться от них, если их количество превышает ограничения, установленные федеральными и местными законами.