В Госдуме предложили выдавать бесплатные лекарства детям из многодетных семей до 14 лет

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила расширить возрастную границу для получения бесплатных лекарств детям из многодетных семей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Она считает целесообразным поднять возрастной порог с шести до 14 лет. Обращение парламентарий направила главе Минздрава.

В документе говорится, что последствия заболеваний особенно чувствительны для многодетных семей из-за высокой вероятности заражения всех детей. Это приводит к одновременным расходам на лекарства для нескольких человек.

«Представляется целесообразным актуализировать действующую норму, установив, что право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врачей будут иметь многодетные родители в отношении детей в возрасте до 14 лет», — сказано в обращении.

По мнению Лантратовой, это усилит адресную поддержку таких семей.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Правительства заявил, что многодетным семьям необходимо предоставлять пособие даже в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленный критерий.