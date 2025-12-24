Путин поручил пересмотреть порядок назначения пособия многодетным семьям

Многодетным семьям необходимо предоставлять пособие даже в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленный критерий. Об этом на встрече с членами Правительства заявил президент Владимир Путин.

Он призвал пересмотреть порядок назначения пособия многодетным семьям и найти гибкое решение для оказания поддержки.

«Ну человек пошел на работу? И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряли, но чтобы у них прибавка была к семейному бюджету, иначе нет смысла на работу выходить», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что недавно обсудил этот вопрос с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Он попросил оперативно доработать меру поддержки и принять взвешенное решение в пользу российских семей.

Ранее президент обратил внимание на снижение уровня инфляции в стране. Несмотря на множество вызовов, Россия продолжает развиваться и идти вперед, добавил Путин. По его словам, в прошлом году уровень инфляции составил 2,5%, а в этом — 2,2%.