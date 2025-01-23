В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

Функцию самозапрета покупок на маркетплейсах предложил ввести вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он направил запрос на рассмотрение в Минэкономразвития, документ появился в распоряжении 360.ru.

По словам депутата, несмотря на то, что появление маркетплейсов упростило процесс покупки товаров, оно также породило новые социальные проблемы.

Согласно социологическим данным, которые привел Даванков в своем обращении, в 2023 году 71% граждан России хотя бы раз совершали покупку на маркетплейсах, при этом несколько раз в месяц или чаще совершают покупки более 55% граждан.

Одной из них является неконтролируемое потребление, когда пользователи совершают импульсивные покупки, часто превышая свои финансовые возможности. У многих покупателей появляется зависимость от онлайн-покупок на маркетплейсах.

В связи с этим депутат указал на необходимость законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию, которая позволит пользователям устанавливать самозапрет на покупки или же задавать ежемесячный денежный лимит.

«Пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия запрета», — подчеркнул вице-спикер.

По его мнению, реализация этой инициативы может помочь людям, зависимым от бесконтрольных импульсивных онлайн-покупок, и позволит им избежать финансовых проблем.

Также Даванков напомнил, что уже с 1 марта 2025 года граждане получат возможность установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. А в конце 2024 года правительство России поддержало законопроект о предоставлении права гражданам вводить самозапрет на азартные игры в букмекерских конторах и тотализаторах.

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