В Госдуме предложили вдвое увеличить налоги на игорный бизнес

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, по которому налоги на игорный бизнес вырастут вдвое. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Он рассказал, что сейчас налоги на игровой стол составляют от 50 до 250 тысяч рублей, на автомат — 15 тысяч, на процессинговый центр букмекерской конторы — 250 тысяч. При этом доходы крупнейших букмекеров в 2023 году выросли в 2-2,5 раза.

«Важно учитывать, что игорный бизнес не создает никакого добавочного продукта. Он является средством перераспределения денежных средств, что, в свою очередь, увеличивает социальное неравенство в стране», — подчеркнул Миронов.

Также политик заявил, что развитие этого бизнеса провоцирует лудоманию в обществе. По его словам, повышение налогов приведет также к сокращению дефицитов региональных бюджетов, и вырученные деньги можно будет тратить на развитие.

В конце прошлого года полицейские задержали в Москве организаторов незаконного игорного бизнеса. При обысках у них нашли 250 миллионов рублей.