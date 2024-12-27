Более 250 млн нашли при обысках у организаторов игорного бизнеса в Москве

Правоохранители в Москве задержали подозреваемых в организации нелегальных азартных игр. Кадры с поимкой злоумышленников опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе столицы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши.», — написала она.

Полицейские во время обысков нашли 250 миллионов рублей, мобильники, компьютерную технику, документы и другие доказательства преступной деятельности.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об организации азартных игр вне специальных зон. Одного из участников арестовали, других 16 отпустили под подписку о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Ижевске. Там задержали местного жителя, подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Он купил терминалы с азартными играми и поставил их в небольших торговых точках и барах.