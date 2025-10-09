В Госдуме предложили усилить контроль над Центробанком
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли законопроект, предусматривающий усиление парламентского контроля за Центробанком. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно проекту, планируется увеличить Национальный финансовый совет с 12 до 21 человека: по пять от Совета Федерации, Госдумы, президента и правительства плюс глава самого Центробанка.
Кроме того, проект предусматривает, что Банк России сможет менять процентную ставку более чем на 100 базисных пунктов (1%) только по согласованию с советом.
Ранее советник председателя регулятора Кирилл Тремасов не исключил, что ключевая ставка снизится до однозначного уровня к концу 2026 года.