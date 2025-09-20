В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня

Ключевая ставка может снизиться до однозначного уровня к концу 2026 года. Об этом на XVI фестивале науки юга России заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, сообщил ТАСС .

По прогнозам финансового регулятора, в 2026 году прогноз среднегодового значения ключевой ставки составляет 12–13%. Если она продолжит снижаться и к концу 2025 года дойдет до уровня 15%, то к концу следующего года может опуститься и до однозначного уровня, добавил Тремасов.

Он уточнил, что это только один из возможных сценариев.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство при формировании бюджета опирается на базовый прогноз ЦБ. По его словам, в 2026 году ключевая ставка составит 12–13%.

Министр подчеркнул, что ориентируется на документ «Основные направления денежно-кредитной политики», который предусматривает несколько сценариев. Минфин опирается на тот, где бюджет остается сбалансированным.