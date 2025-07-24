В Госдуме предложили штрафовать за критику российских брендов

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести административную ответственность за «дискредитацию российского производителя». Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац» .

«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — сказал он.

По мнению депутата, публичная критика отечественных товаров и брендов должна наказываться, поскольку подрывает доверие к национальному производству. Новичков подчеркнул, что приоритет российского производителя должен быть «абсолютным во всем — от потребительских товаров до средств производства».

Ранее Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.