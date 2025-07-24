В Госдуме предложили штрафовать за критику российских брендов
Депутат Новичков предложил штрафовать за дискредитацию отечественной продукции
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести административную ответственность за «дискредитацию российского производителя». Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац».
«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — сказал он.
По мнению депутата, публичная критика отечественных товаров и брендов должна наказываться, поскольку подрывает доверие к национальному производству. Новичков подчеркнул, что приоритет российского производителя должен быть «абсолютным во всем — от потребительских товаров до средств производства».
Ранее Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.