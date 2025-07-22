Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети

Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщил сайт Госдумы.

За попытку получить доступ к заведомо экстремистским материалам, в том числе через VPN, россияне будут платить от трех до пяти тысяч рублей. За рекламу обходных сервисов — VPN или прокси — от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц. Штраф для компаний — до полумиллиона рублей.

В законе отдельно прописана административная ответственность за передачу чужим людям сим-карты или данных для входа на сайты: до 200 тысяч рублей.

17 июля Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Ранее закон вызвал споры в нижней палате: депутат Алексей Куринный сравнил инициативу с «наказанием за мыслепреступление».