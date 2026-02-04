В Госдуме предложили разрешить заболевшему работать удаленно вместо больничного

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему работнику выполнять обязанности удаленно. Об этом он рассказал 360.ru.

По словам Нилова, сегодня часто складывается ситуация, при которой сотрудник формально выполняет обязанности на удаленке, но фактически вместо заработка получает выплаты из Социального фонда. Такую ситуацию депутат считает несправедливой.

Поскольку сейчас больничные полностью электронные, и обойти систему, не сдав листок нетрудоспособности, нельзя.

«Получается так, что работнику невыгодно находиться на больничном, если он может выполнять свою трудовую функцию даже в неполном объеме, но терять определенную часть заработка», — подчеркнул парламентарий.

При этом, по его словам, работать удаленно такой сотрудник сможет только по собственной воле.

