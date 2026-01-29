Психолог объяснила, как без стресса подготовиться к выходу в офис с удаленки

Переход с удаленной работы в офис может вызвать беспокойство у многих сотрудников. Чтобы облегчить адаптацию, можно использовать несколько психологических приемов. Об этом рассказала «Москве 24» психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

По мнению специалиста, страх перед возвращением в офис часто связан с необходимостью снова активно взаимодействовать с большим количеством людей. Длительная работа из дома делает сложным процесс подстраивания под других.

Чтобы избежать психологических трудностей, Наумова порекомендовала договариваться о гибком графике и постепенно привыкать к новому режиму. Важно работать и с внутренней мотивацией: мысли о положительных аспектах выхода на работу помогут настроиться на нужный лад. Например, можно составить список приятных дел на вечер или пообещать себе, что жизнь станет ярче и разнообразнее.

Если же перспектива выхода на работу в офис по-прежнему вызывает ужас, стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в проблеме, заключила Наумова.