В Госдуме предложили расширить список лиц, которые могли бы стать судьями

В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня кандидатов на должность судей

Депутат Госдумы Игорь Антропенко внес на рассмотрение законопроект, расширяющий список лиц, которые могут претендовать на должность судей. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сегодня целая группа бакалавров и магистров, получивших юридическое образование, не имеют права претендовать на должность судьи.

«Мы сейчас, по сути, лишаем человека, получившего образование, например, по направлению подготовки „Судебная и прокурорская деятельность“ даже гипотетической возможности претендовать на должность судьи», — подчеркнул депутат.

Также судьями, согласно нынешнему законодательству, не могут стать те, кто получил высшее образование по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза» или «Обеспечение законности и правопорядка».

Проект предлагает устранить эту коллизию. При этом, по словам Антропенко, он не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей дать согласие на возбуждение уголовного дела против московского судьи Артема Матеты.