В Госдуме предложили раскрывать выплачиваемые из бюджета гонорары артистов

Депутаты Госдумы предложили раскрывать информацию о гонорарах, которые выплачиваются артистам из бюджета. Об этом написало РИА «Новости» .

Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Обращение направили министру финансов Антону Силуанову.

«Представляется целесообразным установить единый стандарт раскрытия информации о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, закупаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субсидий государственным и муниципальным учреждениям либо иных публичных источников финансирования», — сказано в обращении.

Также депутаты призвали обнародовать расходы на райдер, транспорт, проживание, аренду зала, звука и света.

Чаще всего о гонорарах звезд задумываются перед Новым годом. В конце 2025 года и начале 2026-го звезды могли заработать от девяти до 15 миллионов рублей за час выступления.