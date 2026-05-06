Миронов предложил обязать ретейлеров и маркетплейсы платить налоги в регионах

Компании, которые не имеют активов в регионах, но работают там, должны платить пропорциональную часть налогов на местах. Такое предложение выдвинул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с РИА «Новости» .

Политик рассказал, что речь идет о ретейлерах, маркетплейсах, банках и других организациях. Второе предложение — мотивировать крупные компании переносить головные офисы в малые города с помощью налоговых льгот по примеру особых экономических зон.

«Наша задача сделать так, чтобы молодежь не разъезжалась, а, наоборот, стремилась в малые города», — подчеркнул Миронов.

Для этого в регионах нужно предусмотреть меры поддержки социальной и досуговой инфраструктуры: кафе, кинотеатры, спорткомплексы и детские игровые должны получать налоговые льготы и грантовую помощь.

Лидер партии также предложил перевести школы, больницы, поликлиники, роддома и детские сады в малых городах с подушевого финансирования на фиксированное. Он добавил, что чиновники не должны закрывать или оптимизировать такие учреждения без общественных слушаний.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расселять россиян равномерно, а не по мегаполисам.