В Госдуме предложили обсудить общие правила для сотрудников ЗАГСа

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила обсудить с Минюстом требования к официальной речи регистраторов брака. Подробнее об идее она рассказала в беседе с 360.ru.

Обсудить эту тему она решила после просмотра видео с одной из свадебных церемоний, где процесс проходил нестандартно.

«Здесь даже скорее не предложение, а такой вопрос к Минюсту, то есть у них спросить — как они оценивают данную инициативу? Возможно у них уже есть свои какие-то рекомендации, их надо просто еще раз освежить в памяти всех сотрудников ЗАГСа», — сказала Буцкая.

По ее словам, в России, как правило, церемонии бракосочетания проходят по всем традициям, регистраторы придерживаются одной речи. Однако обсудить конкретные рекомендации по работе для сотрудников ЗАГСа не будет лишним.

Ранее в России предложили освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам. По мнению автора инициативы депутата Сергея Миронова, этот шаг повысит статус таких семей.