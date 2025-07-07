Многодетные семьи могут освободить от оплаты проезда по платным дорогам

В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам. Об этом в разговоре с 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Предлагаю освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам. Принятие законопроекта позволит повысить статус многодетной семьи, ее мобильность и поможет сэкономить средства 2,65 миллионам российских семей с тремя и более детей», — сказал он.

Вместе с Мироновым инициативу разрабатывал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. По мнению депутатов, нововведение поспособствует освобождению многодетных семей от ненужных трат.

Они подчеркнули, что особенно полезно это изменение будет для семей, планирующих на машине отправиться в отпуск на Черное море.

«Если, например, семья поедет из центральной части России до Черного моря, то ей придется отдать за проезд только в одну строну около 4-7 тысяч рублей. С учетом стоимости бензина, остановок и питания в дороге, нужно будет выложить немалые деньги», — отметил Миронов.

Ранее Миронов выступил за досрочное погашение ипотеки семьям за рождение трех детей.