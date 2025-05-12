В Госдуме предложили материально поддержать родителей детей-спортсменов

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила меры по поддержке родителей юных российских спортсменов специальным налоговым вычетом. Председатель Сергей Миронов направил официальное письмо главе правительства Михаилу Мишустину. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Предлагаем ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей. Наша инициатива направлена на развитие детско-юношеского спорта и повышение доступности спортивных занятий», — заявил Миронов.

Лидер партии сослался на данные ВЦИОМ: 45% российских семей могут регулярно оплачивать спортивные занятия для детей. У многих россиян нет денег на спортивную форму, инвентарь и участие в соревнованиях. Даже в государственных спортшколах за это приходится платить. Из-за многократного роста цен родители вынуждены отказываться от спортивного развития детей.

По словам Миронова, законопроект поможет семьям частично компенсировать расходы на спорт. Из-за того, что реализация инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета, СРЗП обратилась к главе кабмина Мишустину.

Ранее в ГД призвали в два раза увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ. Также им предложили полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе взносы на капитальный ремонт.