В Госдуме предложили конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции

В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса, предусматривающие конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Информация об этом появилась в парламентской электронной базе .

«Незаконная миграция оказывает разноплановое дестабилизирующее влияние на общественные отношения, в том числе служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса, нередко связанного с организованной и транснациональной преступностью. Сложившаяся ситуация перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России», — написали депутаты в пояснительной записке.

В связи с этим они выступили за конфискацию имущества организаторов незаконной миграции.

«Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех „благ“, которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления. Что, в свою очередь, способно значительно сократить объем „черной“ экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков», — заявили в Госдуме.

Также они отметили, что эта мера не тождественна наказанию, а потому может применяться вместе с ним.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому дети мигрантов для поступления в школу должны будут сдать экзамен по русскому языку.