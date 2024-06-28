Должны говорить по-русски. Новые правила введут для детей мигрантов в России

Проект о проверке знания русского у детей иностранцев перед школой внесут в ГД

В Госдуму 28 июня внесут закон, согласно которому дети иностранцев, не имеющих гражданства России, должны будут сдать экзамен по русскому языку. Документ оказался в распоряжении РИА Новости .

Авторами инициативы выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Изменения должны внести в закон «Об образовании».

«Прием иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осуществлен только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком», — написали в проекте законопроекта.

Порядок проведения таких собеседований утвердит Минпросвещения.

В записке к документу отметили, что для обучения ребенку следует свободно общаться на русском языке. Его незнание создает проблемы в школе, которые отражаются на успеваемости.

Ранее ГД поддержала законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов, заключенных для легализации в России. Чтобы получить временное проживание по упрощенной схеме, иностранцу нужно состоять в браке с гражданином РФ два года.