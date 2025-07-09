В Госдуме опровергли информацию о планах запретить ввоз айфонов

В России не планируют запрещать ввоз iPhone. Об этом написал в Telegram-канале депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

Ранее в интернете со ссылкой на слова депутата Андрея Свинцова появилась информация, что со следующего года продукцию Apple не разрешат ввозить в Россию, если компания не будет устанавливать на гаджеты RuStore.

«Это не так. От слова совсем», — ответил Попов.

В конце прошлого года компания Apple начала массово удалять приложения VPN из российского сегмента App Store. Ее представители утверждали, что делают это, чтобы выполнить требования Роскомнадзора, однако под удар попали и российские банки, и другие сервисы.