Apple массово удаляет приложения VPN в России. Нужен ли iPhone в 2025 году?

Apple продолжает массово удалять приложения VPN из российского сегмента App Store. Такие сервисы позволяют обходить блокировки и заходить на запрещенные сайты. На фоне политики Apple у многих россиян возникает вопрос: не станет ли iPhone бесполезен? Что ждет iPhone в России и будут ли какие-то аналоги App Store, телеведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

Какие приложения удаляет Apple

Американская корпорация уверяет, что удаляет сервисы VPN по требованию российской стороны. При этом слухи о том, что Роскомнадзор планирует ввести штрафы за пользование такими приложениями оказались ложью.

Однако, помимо этого, из App Store удалили и приложения многих российских банков. Блокируют и другие, важные для россиян сервисы.

Могут ли появиться альтернативы App Store?

По словам Кирилла Ситнова, такая вероятность есть. IT-специалист напомнил, что весной 2024 года в Евросоюзе Apple уже разрешила устанавливать сторонние приложения на iPhone.