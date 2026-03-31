В Госдуме не обсуждали полный запрет VPN в России

Горелкин: в ГД не обсуждали вопрос о полном запрете VPN в России

В Госдуме не обсуждали возможность полностью запретить VPN и ввести административную ответственность за его использование. Об этом заявил первый зампредседателя парламентского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем канале в MAX .

Сам он назвал такие меры неэффективными.

«Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений», — подчеркнул депутат.

Он выразил надежду, что Минцифры удастся найти компромиссный вариант, поскольку жители России не виноваты в нежелании отдельных платформ соблюдать законы.

Ранее против административной ответственности за использование VPN выступил и министр Максут Шадаев. По его словам, министерство не хочет решений «в лоб».