Шадаев: Минцифры не поддержит введение ответственности за использование VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержит введение административной ответственности за использование VPN. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в МАХ .

Министр объяснил, что в России хотят решить задачу по снижению использования VPN с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — подчеркнул Шадаев.

Он напомнил, что на работу некоторых зарубежных платформ наложили ограничения, с ними не всегда удается договориться о выполнении требований российского законодательства.