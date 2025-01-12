Избранный президент США Дональд Трамп занял здравомыслящую позицию о невозможности возврата всех бывших территорий Украины, включая Крым. Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего», — сказал депутат, комментируя высказывание советника избранного президента по нацбезопасности Майка Уолца о том, что Трамп считает нереалистичным «вытеснение» России со всех бывших территорий Украины.

Он также добавил, что логичным продолжением его действий было бы признание Крыма и других новых территорий в качестве российских регионов.

По его словам, являясь нелегитимным, режим Зеленского не заинтересован в окончании конфликта и будет пытаться разжечь новую фазу боестолкновений.

«Его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций [президента США Джо] Байдена», — отметил депутат.

Ранее Уолц заявил, что Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта невозможно без России. По его словам, всем понятно, что все должно закончиться дипломатическим путем.