Советник Уолц: Трамп счел невозможной сделку по Украине без России

Уолц: Трамп не увидел решения по Украине без диалога с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что сделка по урегулированию украниского конфликта невозможна без России. Об этом в эфире ABC News заявил конгрессмен Майк Уолц, который займет пост советника по национальной безопасности Белого дома.

По мнению Уолца, на линии соприкосновения должна стабилизироваться обстановка, «чтобы мы могли заключить какое-либо соглашение».

Конгрессмен добавил, что США хотели бы прекращения огня в ближайшее время — это, считает политик, позволит сторонам выйти в рамки «какого-то решения на основе переговоров».

«Все знают, что все должно закончиться каким-то дипломатическим путем», — указал Майк Уолц.

Конгрессмен также заявил, что телефонный разговор Трампа и российского президента Владимира Путина может пройти «в ближайшие дни или недели». Это, по его словам, станет первым шагом к будущей встрече лидеров.

Ранее Швейцария выразила готовность организовать встречу Владимира Путина и Трампа.