В Госдуме назвали содействие незаконной миграции предательством

Яровая: преступления, связанные с незаконной миграцией, могут отнести к тяжким

В Госдуме предложили отнести организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям. Слова депутата Ирины Яровой привела пресс-служба палаты парламента.

По ее словам, перед выработкой мер парламентарии провели тщательную работу со всеми необходимыми госорганами, министерствами и ведомствами.

Яровая назвала помощь мигрантам в незаконной легализации предательством.

«Это пособничество — предательство по отношению к гражданам России, которое совершают те, кто ради денег совершенно безразлично относится к последствиям», — подчеркнула депутат.

Она предложила сделать нарушение порядка пребывания ввезенных мигрантов в России отягчающим обстоятельством.

Кроме того, Госдума выступила за полный запрет на посредничество в оценке знаний русского языка у мигрантов и на размещение объявлений, в которых предлагается помощь в быстром получении документов. Сайты с такими объявлениями хотят блокировать без решения суда.

Ранее нелегальным мигрантам предложили запретить работу в такси и службах курьерской доставки.