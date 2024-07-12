Нелегалов призвали лишить работы в такси и доставке

Цифровые агрегаторы предложили обязать следить за соблюдением их сотрудниками миграционного законодательства. Об этом сообщили « Ведомостям » источники в рабочей группе по законопроекту.

Согласно новой версии проекта, агрегаторы такси, курьерской доставки и иных подобных служб будут обязаны обеспечить соблюдение миграционного законодательства. Это позволит исключить оказание услуг мигрантами без необходимых документов, уточнили в Министерстве труда.

Также, как сообщили источники, будут и другие новые обязательства для агрегаторов. Общее число пунктов, обязательных к исполнению, возрастет с 11 до 19.

По данным издания, законопроект обсуждали около двух лет. Скоро его внесут в Госдуму.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать проект о депортации мигрантов за правонарушения.