Нелегалов призвали лишить работы в такси и доставке

«Ведомости»: нелегальных мигрантов могут лишить работы таксистами и курьерами

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Цифровые агрегаторы предложили обязать следить за соблюдением их сотрудниками миграционного законодательства. Об этом сообщили «Ведомостям» источники в рабочей группе по законопроекту.

Согласно новой версии проекта, агрегаторы такси, курьерской доставки и иных подобных служб будут обязаны обеспечить соблюдение миграционного законодательства. Это позволит исключить оказание услуг мигрантами без необходимых документов, уточнили в Министерстве труда.

Также, как сообщили источники, будут и другие новые обязательства для агрегаторов. Общее число пунктов, обязательных к исполнению, возрастет с 11 до 19.

По данным издания, законопроект обсуждали около двух лет. Скоро его внесут в Госдуму.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать проект о депортации мигрантов за правонарушения.

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