В Госдуме назвали «копейками» для бюджета страны бесплатные продленки

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава поддержал идею вернуть бесплатные продленки в российских школах. Своим мнением он поделился в беседе с 360.ru.

«Для страны это копейки. Россия великая. Все хорошее в системе образования, что было при Советском Союзе, надо возвращать», — подчеркнул он.

Помимо того, что расходы на продленки для бюджета будут незначительными, введение такой меры станет поддержкой для родителей и повысит мотивацию детей к учебе.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроек т, в котором предложили обязать власти обеспечить бесплатную работу продленок в школах с 1 по 9 класс.