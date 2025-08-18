В школы предложили вернуть бесплатные продленки

В Госдуму внесут проект о возвращении бесплатных продленок в школы

Депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении бесплатных продленок в школы с первого по девятый классы. С документом ознакомился ТАСС .

Депутаты во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают внести изменения в закон «Об образовании в РФ», чтобы обязать госорганы и органы местного самоуправления обеспечивать бесплатную работу продленок в школах. Речь идет об учебных заведениях, где они являются учредителями.

Предполагается, что работу продленок будут финансировать за счет бюджета, а не взимать плату с родителей.

«Мы считаем, что группы продленного дня должны восстановиться в привычном для наших людей виде — то есть быть везде и бесплатно», — заявил Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета по просвещению Михаил Берулава заявил, что заменой домашним заданиям мог бы стать аналог группы продленного дня.