Депутат Шеремет: Грузия — пример того, как нужно бороться с цветными революциями

Грузия стала примером того, как можно успешно бороться с организованными Западом цветными революциями и не повторять путь Украины. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, чтобы противостоять Западу и не повторять «горькую участь Украины», когда происходит «госпереворот извне», нужно, чтобы в правящих кругах страны были преданные ей и ратующие за ее будущее государственники. При этом провалившийся майдан в Грузии стал ярким тому подтверждением.

Депутат также предложил другим странам, которые испытывают притеснения коллективного Запада, масштабировать и взять на вооружение опыт Грузии.

«Уверен, что благодаря маленькой и гордой Грузии в международной политике начнется новая веха. Ведь отработанный западный инструмент по вмешательству во внутренние дела других государств становится бесполезным», — сказал Шеремет.

Он уверенно заявил, что это, несомненно, вынудит Запад сменить экспансионистскую политику на политику соблюдения международного права, и тем самым сделает мир справедливым и предсказуемым.

По мнению политического советника Сергея Маркелова, власти Грузии будут постепенно убирать из политики идеологию, чтобы интегрировать Грузию в большой мир. Термин «пророссийский» новый лидер страны будет использовать «аккуратно», уверен эксперт.