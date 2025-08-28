В Госдуме нашли способ сократить число ДТП с подростками на питбайках

Питбайки — мини-мотоциклы для выполнения трюков и езды по бездорожью — стали одним из главных средств передвижения российских подростков. Они воспользовались тем, что для управления не нужны права, так как питбайк не считается транспортным средством. Глава комитета Госдумы Артем Метелев призвал урегулировать их свободную продажу из-за роста аварий.

В комментарии 360.ru он пояснил, что число ДТП с несовершеннолетними на питбайках стало зашкаливающим.

«Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей», — рассказал Метелев.

Он пояснил, что регистрировать питбайк в ГИБДД не требуется, так как он считается спортивным инвентарем. Такое отсутствие контроля необходимо исправить.

Депутат пояснил, что предложил министру спорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву продавать питбайки только при наличии документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.

На минувшей неделе 17-летний подросток на питбайке столкнулся автомобилем Chevrolet на улице Олега Кошевого в Ижевске. Пострадавшего юношу с множественными травмами госпитализировали в местную больницу.