Юный водитель питбайка попал в больницу после ДТП с иномаркой в Ижевске

Дорожная авария с участием 17-летнего байкера произошла на улице Олега Кошевого в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на данные Госавтоинспекции Удмуртии.

По информации полиции, юноша за рулем питбайка Kews, не имеющий прав, столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet при повороте налево.

В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован. В отношении нарушителя составили административные материалы.