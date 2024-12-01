В Госдуме нашли причину падения рубля. Она скрывалась в мигрантах

Вывод денежных средств мигрантами из России в страны СНГ повышает спрос на иностранную валюту и тем самым ослабляет рубль. Об этом депутат Госдумы Михаил Матвеев написал в своем Telegram-канале .

Миллионы мигрантов выводят заработанные деньги из России к себе на родину, написал Матвеев.

По его словам, огромные объемы денежных переводов, составляющие десятки миллиардов долларов ежегодно, оказывают заметное влияние на валютный рынок. Кроме этого, давление на рубль усиливают ограничения на работу с российскими картами в некоторых странах СНГ, из-за чего мигранты вынуждены вывозить наличные.

Ранее в Центробанке сообщили, что снижение курса рубля к доллару и евро — временное явление. Оно возникло из-за санкций и адаптации бизнеса.