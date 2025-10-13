В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президенту США Дональду Трампу стоит чаще общаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк» .

По словам парламентария, если бы Трамп хотел содействовать урегулированию международных кризисов, то прислушивался бы к позиции Москвы. Картаполов отметил, что американский лидер в последнее время «слушает европейских лидеров и Зеленского», из-за чего, по его мнению, возникают недопонимания относительно сути происходящих событий.

Депутат добавил, что главе Белого дома следовало бы созваниваться с российским коллегой, чтобы лучше понимать, что, когда и как нужно делать.

Выступая сегодня в Кнессете, Трамп признался, что завершить конфликт на Украине оказалось гораздо сложнее, чем в секторе Газа.