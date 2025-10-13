«Я думал, что все будет легко»: Трамп сделал новое признание об Украине

Трамп: урегулировать конфликт на Украине оказалось гораздо сложнее, чем в Газе

Завершить конфликт на Украине оказалось гораздо сложнее, чем в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете, его слова привел YouTube-канал правительства Израиля.

«Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — рассказал Трамп.

Президент США прилетел в Тель-Авив утром. На пляже у посольства США в городе активисты разместили к его приезду цветной баннер со словом «спасибо». Перед вылетом Трамп рассказал журналистам, что конфликт в Газе завершен и впереди всех ждет «что-то грандиозное».

Из Израиля, как предполагается, американский лидер направится в Египет на подписание соглашения по Газе.