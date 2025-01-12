В Госдуме решили уточнить понятие «отпуск»

В Госдуму направили законопроект, который должен уточнить понятие «отпуск». Документ с предложением разместили в электронной базе Государственной думы.

Инициатива, которую подготовила Брянская областная дума, предполагает внесение изменений в статью 107 Трудового кодекса для устранения неопределенности в понятии «отпуск» с точки зрения права.

Авторы законопроекта ссылаются на то, что в упомянутой статье отпуск определяется как наиболее продолжительный вид отдыха, при этом понятие используется без дополнительной конкретизации и пояснений. Под это же определение подпадает освобождение от работы по беременности, в связи с родами, усыновлением или уходом за ребенком, а также учебный отпуск.

Предложенные изменения в закон предполагают прямое указание, что под словом «отпуск» в статье 107 ТК РФ будет иметься в виду только ежегодные оплачиваемые отпуска.

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