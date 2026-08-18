В GFCN назвали ключевое условие сотрудничества России и Китая в медиа

Роль фактчекинга и достоверности информации в выстраивании международных связей обсудили на полях Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятие проходит с 16 по 19 августа 2026 года в Казани.

Вице-президент Global Fact-CheckingNetwork (GFCN) Даниил Бисслингер выступил в рамках делового завтрака ТАСС «Россия и Китай: маршруты сотрудничества в туризме и медиа». Одной из тем обсуждения стала необходимость формирования безопасной и объективной информационной среды между двумя странами.

На фоне того, как медиа и блогосфера становятся главными драйверами развития межрегиональных связей и формируют имидж целых территорий, ответственность за публикуемый контент многократно возрастает. Для создания устойчивого двустороннего потока — как в туризме, так и в бизнесе — необходимо, чтобы аудитория могла опираться на проверенные данные, а информационное поле было защищено от фейков и искажений.

«В условиях формирования многополярного мира России и Китаю особенно важно совместно развивать пространство доверия — где могут конкурировать разные точки зрения, но факты не становятся инструментом манипуляции», — подчеркнул Даниил Бисслингер.

Дискуссия, организованная при участии крупнейших информационных агентств (ТАСС и Синьхуа), представителей Госдумы РФ и глав регионов, показала, что успешное расширение сотрудничества напрямую зависит от качества информационного сопровождения. Участники встречи отметили, что фактчекинг и борьба с дезинформацией становятся ключевыми инструментами укрепления двустороннего диалога и формирования надежного образа государств-партнеров.

Global Fact-Checking Network (GFCN) была учреждена агентством ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для координации глобальных усилий по борьбе с дезинформацией. Платформа открыта для широкого круга участников: от крупных медиахолдингов до фрилансеров и блогеров.