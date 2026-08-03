GFCN предложила усилить сотрудничество России и Казахстана в борьбе с фейками

Представители России и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере противодействия дезинформации в ходе III Российско-казахстанского медиафорума, который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 августа. Об этом сообщили в Global Fact-Checking Network (GFCN).

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров отметил, что распространение фейков стало глобальной угрозой, поэтому борьба с ними требует международного взаимодействия.

«Именно поэтому в 2025 году мы совместно с ТАСС и "Мастерской новых медиа" учредили Международную ассоциацию по фактчекингу Global Fact-Checking Network. Сегодня в ней состоят уже более 120 экспертов из 54 стран. Коллеги из Казахстана также есть в их числе, у них есть перспективные наработки в сфере фактчекинга. Мы активно работаем с ними и готовы укреплять сотрудничество в дальнейшем», — заявил Макаров.

По мнению участников форума, объединение усилий журналистов и специалистов по фактчекингу позволит быстрее выявлять трансграничные информационные вбросы и эффективнее защищать аудиторию от дезинформации.

Вице-президент GFCN Даниил Бисслингер подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта серьезно изменило медиапространство, а противодействие масштабным информационным кампаниям возможно только при международном сотрудничестве.

В свою очередь генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов предложил наладить взаимодействие между фактчекинговой службой агентства и Центром по борьбе с дезинформацией, который действует при президенте Казахстана.

«Нам нужно подумать о немедленном подписании соглашения между нашей фактчекинговой службой и Центром по борьбе с дезинформацией. Я думаю, это самое важное, чем нам нужно помогать друг другу, — охранять друг друга от попыток искажения как фактов, так и исторической правды», — отметил он.

Global Fact-Checking Network была создана агентством ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» в 2025 году для координации международных усилий по борьбе с дезинформацией. Сегодня в ассоциацию входят более 120 экспертов из 54 стран