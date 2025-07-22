В Германии назвали условия передачи Украине установок Patriot

Германия готова оперативно передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, но только при условии, что США компенсируют поставку в течение шести–восьми месяцев. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова привел телеканал NTV .

По словам главы оборонного ведомства, речь идет о системах ПВО из резервов бундесвера. Однако, как подчеркнул министр, длительное изъятие таких комплексов невозможно, поскольку они играют ключевую роль в боевой подготовке немецких войск.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о новых поставках вооружений Украине. Финансирование ляжет на Европу, а в пакет, помимо ракет, войдут и сами системы Patriot.