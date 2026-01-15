В Германии до сих пор не пришли в себя из-за свитера Лаврова. Чего так боится Писториус?

Появление российского дипломата в такой одежде вызвало тревогу у Писториуса. По его словам, это отражает стремление России расширить влияние за пределы Европы.

«Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США альянсу и их обещаний поддержки», — добавил немецкий политик, говоря о предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле.

Сам Лавров такие предположения отрицает. Он подчеркнул, что не хочет восстановления СССР, а все бывшие советские республики считает современными суверенными государствами.

«Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — отметил он в интервью американской телекомпании NBC.

Ранее министр иностранных дел уже появлялся в этом свитере во время визита на Аляску во время российско-американских переговоры с участием президентов России и США.