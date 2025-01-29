В ГД внесут законопроект о запрете торговли чехлами для банок с алкоголем

Депутат ГД Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект о запрете продажи чехлов для маскировки алкоголя. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

В пояснительной записке он отметил, что сейчас на маркетплейсах набирают популярность чехлы для банок с напитками. Благодаря им люди могут скрыть принт с названием алкоголя и распивать спиртное в местах, где это запрещено.

«Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы», — заявил Гусев.

По его словам, некоторые подростки используют чехлы, чтобы спрятать банки с алкоголем в школе и выпивать во время уроков.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит обсуждать борьбу с деструктивным контентом в видеоиграх. При этом речи об их полном исключении не идет.