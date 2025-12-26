В ГД внесли законопроект, ограничивающий число виртуальных сим-карт человека

В Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Предлагается ограничить количество виртуальных сим-карт для одного человека до 10. Документ доступен в думской электронной базе.

Правительство России внесло в парламент второй пакет законов для борьбы с онлайн- и телефонным мошенничеством.

«Абоненту — физическому лицу операторами связи в целях оказания услуг связи, оказываемых с использованием виртуальных телефонных станций, может быть выделено в совокупности не более десяти абонентских номеров», — указано в тексте законопроекта.

Ранее власти подготовили второй пакет инициатив по противодействию кибермошенничеству, который включает около 20 мер. Среди ключевых изменений — ужесточение правил восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Доступ можно будет вернуть только проверенными способами.