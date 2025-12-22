Детские сим-карты войдут в пакет мер против кибермошенничества в России

Власти подготовили второй пакет инициатив по противодействию кибермошенничеству, который включает около 20 мер. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, написало РИА «Новости» .

Среди ключевых предложений — ужесточение правил восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Вернуть доступ можно будет только проверенными способами: через МФЦ, банковские приложения и сайты, а также с использованием биометрии. Это, как рассчитывают в правительстве, снизит риск захвата аккаунтов мошенниками.

Кроме того, пакет предусматривает введение так называемых детских сим-карт. Они позволят родителям контролировать доступ ребенка к контенту и уменьшат вероятность вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Отдельный блок мер направлен на борьбу с дропперами — людьми, через чьи счета проходят похищенные деньги. Предлагается ограничить количество банковских карт на одного человека до 20, чтобы усложнить создание сетей для обналичивания средств, полученных преступным путем.

Ранее пресс-служба Минцифры сообщила о расширении белого списка сайтов и сервисов, которые останутся доступными во время ограничения работы мобильного интернета.