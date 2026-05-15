В ГД внесли проект о сокращении срока за приобретение и хранение наркотиков

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за приобретение и хранение наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах. Документ опубликовали в электронной базе ГД.

«Законопроектом предлагается установить в санкции части 2 статьи 228 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части 3 этой статьи — до 10 лет без указания нижних пределов санкций», — отметили в пояснительной записке.

В действующем законодательстве по части 2 статьи 228 предусмотрено наказание от трех до 10 лет со штрафом, по пункту 3 статьи 228 — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом.

В Турции набирает обороты наркоскандал с арестом звезд. Операция началась в октябре 2025 года. В марте 2026 года в стране прошло 669 антинаркотических рейдов, в результате которых к ответственности привлекли более семи с половиной тысяч человек. Около двух с половиной тысяч оказались под стражей. Среди них актеры известных сериалов: «Постучись в мою дверь», «Клюквенный щербет», «Великолепный век».