В ГД решили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в ГД законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать проезд своих работников до работы и обратно, если у них нет возможности воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Часто сотрудники не могут доехать на автобусе, маршрутке, трамвае или троллейбусе до дома, если заканчивают или начинают работать в позднее время, если в регионе неразвитая сеть общественного транспорта или по иным обстоятельствам. Инициатива подразумевает, что в таких случаях работодатель будет обязан обеспечить проезд с работы и на работу.

«Мы разработали эту инициативу именно после того, как пообщались лично с нашими избирателями. Многие говорили о том, что сталкиваются с несправедливой ситуацией, когда приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет», — рассказал агентству один из создателей инициативы депутат Евгений Марков.

Ранее депутаты ГД на пленарном заседании приняли законопроект, уточняющий оплату неиспользованных отгулов сотрудника при увольнении. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.