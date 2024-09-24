Госдума приняла закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняли законопроект, уточняющий оплату неиспользованных отгулов работника при увольнении. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ вносит поправки в Трудовой кодекс. Изменения предлагают использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в праздничный день или выходной.
Если у сотрудника на день увольнения есть неиспользованный день отдыха, то ему выплатят разницу между оплатой работы в нерабочий праздничный или выходной день и фактически произведенной оплатой работы в этот день.
Работодатель обязуется выплатить указанную разницу сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные.
Федеральный закон вступает в законную силу с 1 марта 2025 года.