В ГД ратифицировали договор о развитии военного сотрудничества с Белоруссией
Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.
«Протокол позволит усовершенствовать порядок осуществления военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Документ подписали в Москве 23 декабря 2025 года», — заявили в органе законодательной власти.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, укрепление всестороннего стратегического партнерства и взаимной интеграции в рамках Союзного государства являются приоритетными.
Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил упрощение получения ВНЖ для граждан одной страны на территории другой. Лукашенко подписал указ 9 июля.