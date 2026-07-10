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Лукашенко одобрил упрощение получения ВНЖ с Россией

Фото: РИА «Новости»

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект упрощения получения ВНЖ для граждан одной страны на территории другой. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств — участников», — написали там.

Лукашенко подписал указ 9 июля. Проект протокола предусматривает возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой.

Ранее Лукашенко заявил об усилении гибридной войны против Белоруссии — теперь она сопровождается усилением  разведывательной активности и провокационными действиями на южных границах республики.