Лукашенко одобрил упрощение получения ВНЖ с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект упрощения получения ВНЖ для граждан одной страны на территории другой. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств — участников», — написали там.
Лукашенко подписал указ 9 июля. Проект протокола предусматривает возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой.
Ранее Лукашенко заявил об усилении гибридной войны против Белоруссии — теперь она сопровождается усилением разведывательной активности и провокационными действиями на южных границах республики.