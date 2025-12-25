В ГД призвали компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам

Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Предлагаю ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Студентам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям нужно возвращать часть уплаченного НДФЛ с расходов на съемную квартиру, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе», — заявил Миронов.

Съемное жилье сегодня обходится дорого, указал парламентарий. Многие вынуждены тратить половину своего дохода на аренду. Для студентов из других городов и семей с детьми это основная статья расходов. После оплаты аренды и коммунальных услуг у них едва хватает денег на еду.

Парламентарий обратил внимание, что, по данным Росстата, в среднем россияне зарабатывают около 91 тысячи рублей в год. При этом квадратный метр жилья в новостройке стоит примерно 171,1 тысячи рублей.

«Собрать деньги на покупку пусть даже небольшой квартиры при таких ценах невозможно, как и нереально платить по ипотеке. С учетом нынешней ключевой ставки ЦБ РФ она тоже превратилась в самую настоящую роскошь, что усугубляет социальное неравенство в обществе», — подчеркнул депутат.

Ранее Миронов призвал ввести «справедливый МРОТ» в 60 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что еще в 2019 году совместно с учеными РАН рассчитывал размер МРОТ на основе потребительской корзины, которая должна охватывать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и основные услуги.